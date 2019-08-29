В Италии парламентарии договорились о создании новой коалиции и правительства

/ Фото: AFP

В Италии две парламентские фракции достигли соглашения относительно создания коалиции и формирования правительства, таким образом страна избежит внеочередных выборов.

Об этом сообщает AFP.

"Итальянская партия "Движение пяти звезд" и левоцентристская "Демократическая партия" в среду заключили соглашение, чтобы сформировать новое правительство и избежать выборов в третьей, по мощности экономики, стране еврозоны", – говорится в сообщении.

Реклама

В партии "Движение пяти звезд" заявили, что коалицию возглавит бывший премьер-министр Джузеппе Конте, который подал в отставку после развала популистского правительства в начале этого месяца.

Напомним, премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил об отставке. Это решение стало неизбежным после выхода из правительства правопопулистской партии "Северная Лига за независимость Падании" во главе с вице-премьером правительства Маттео Сальвини, считающимся одним из итальянских друзей Владимира Путина. Он сделал это со словами, что в ЕС Италия является несвободной.

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже писали, что из-за откровенно пророссийской позиции Сальвини прозвали "другом Путина". В частности, он называл "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявлял о "законности" аннексии Крыма Россией.

О том, как жители Неаполя пытались взять штурмом мэрию города, когда в ней проводил встречу Сальвини, вы можете узнать в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама