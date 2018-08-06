В Италии перевернулся автобус с рабочими, 12 погибших

В Италии, где ранее в результате серии взрывов на шоссе близ аэропорта итальянского погибли два человека, в районе муниципалитета Фоджа (Апулия) перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Авария произошла возле населенного пункта Лесина.

Микроавтобус с болгарской регистрацией, который перевозил сезонных рабочих после работы в поле, врезался в грузовик с мукой.

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В результате столкновения погибли 12 человек. Все они были выходцами из стран Африки.

Еще трое людей, в том числе водитель грузовика получили ранения. Их жизни ничто не угрожает.

Как сообщалось, на востоке Грузии автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии один человек погиб, 12 пострадали.

Кроме того, в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва автобус столкнулся с автоцистерной. В результате аварии погибли 14 человек, более 30 пострадали.

Напомним, не так давно в Оршанском районе Беларуси перевернулся туристический автобус Ecolines с 53 пассажирами, среди которых были и граждане Украине.