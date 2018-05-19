Жуткая авария пассажирского автобуса в Италии: 26 раненых

Сегодня, 11:15

Один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии

Фото: www.tgcom24.mediaset
Фото: www.tgcom24.mediaset

На севере Италии, провинции Порденоне, 26 человек получили ранения в результате аварии рейсового автобуса. Об этом сообщает Tgcom24.

ДТП произошло недалеко от города Сан-Джорджо-ди-Ногаро: автобус на высокой скорости вылетел за пределы автодороги и перевернулся. Среди 26 пострадавших один человек находится в очень тяжелом состоянии. Раненых уже госпитализировали в местные больницы. Участок автодороги, где произошла авария, временно закрыт для движения автотранспорта.

А вчера в нью-йоркском районе Манхэттен два автобуса столкнулись на въезде в туннель под рекой Гудзон. В результате аварии 31 человек получил ранения.

Ранее в турецкой южной провинции Анталия в результате падения автобуса с 50-метровой высоты погибли не менее 4 человек, 27 получили травмы. Водитель туристического автобуса, который двигался в направлении города Адрасан, не справился с управлением. 

Также сообщалось, что в Перу упал в пропасть пассажирский автобусПо последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 44 человека, еще 23 были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжестию

 
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