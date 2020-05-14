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В Италии планируют легализировать 600 тысяч работников-мигрантов

14 мая, 20:23

Елена Кузьмич

Они работают в таких сферах как сельское хозяйство, строительная отрасль и уход за больными и людьми пожилого возраста

В Италии, где коронавирус унес жизни более 30 тысяч человек, собираются легализировать иностранных работников. Правительственная коалиция согласовала соответствующий компромисс по этому вопросу.

Об этом в Facebook сообщает украинский центр в Италии со ссылкой на местные СМИ.

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Этот шаг затронет около 600 000 нелегальных работников, задействованных в основном в таких сферах, как сельское хозяйство, строительная отрасль и уход за больными и людьми пожилого возраста.

Достигнутый компромисс предусматривает, что мигрантам будет предоставляться шестимесячный разрешение на проживание на период поиска работы. В случае трудоустройства с заключением трудового договора такое разрешение будет продлеваться на срок действия самого трудового договора.

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К работодателей, которые предпочитают легализовать бывшие незаконные трудовые отношения, штрафных санкций не применять.

К такому шагу побудило прежде всего-то, что, учитывая глобальный пандемии коронавируса, немало работников-нелегалов не могут вернуться на родину. Кроме того, нововведения также ориентированы на местных жителей, которые зарабатывают себе на жизнь нелегальным трудом.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что МИД прорабатывает запросы от других стран, которые хотят привлечь украинских заробитчан к себе на работу. По его словам, точных цифр количества работников за рубежом никто не знает, ведь большинство работает нелегально. В то же время, Кулеба отметил, что в Украине не существует никакого запрета на выезд украинцев за границу, а является лишь логистическая проблема из-за карантина.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все сообщения о том, что правительство установило ограничения для выезда из страны заробитчан, не соответствуют действительности.

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работа Италия карантин нелегалы коронавирус

Источник: Сегодня

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