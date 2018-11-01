В Италии подсчитали колоссальный ущерб от стихийных бедствий

Жители Апеннин продолжают страдать от чрезвычайной ситуации в стране, в результате которой увеличилось количество жертв.

По информации La Repubblica, на данный момент в Италии насчитывается 17 погибших: трое умерли в результате падения деревьев на севере страны, а 81-летний мужчина погиб, сорвавшись с крыши дома, которую он собирался починить.

В настоящее время "оранжевый" уровень опасности сохраняется в большинстве северных районов Италии, а руководитель региона Лацио Никола Зингаретти подписал объявил о состоянии регионального бедствия.















Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Кроме того, "красный", самый высокий, уровень опасности сохраняется в области Венето, многие жители которого остаются без электричества и телефонной связи.

Власти страны оценивают ущерб, нанесенный природой, в 150 млн евро – кроме ущерба частной собственности были уничтожены сельские хозяйства, а также инфраструктурные объекты.

Напомним, ранее мы сообщали о 12 погибших в результате удара стихии в Италии.

В столице страны Риме обильные ливни начались еще на прошлой неделе, из-за чего город оказался практически парализован.

Как уже сообщалось, ливни обрушились и на страны по другую сторону Средиземного моря – в Тунисе, например, жертвами стихии стали пять человек.