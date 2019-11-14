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В Италии полиция изъяла тонну кокаина: подробности

14 ноября, 09:10

144 упаковки с наркотическом веществом были спрятаны в контейнере, предназначенном для транспортировки бананов

Фото: Reuters

Фото: Reuters

В Италии, где ранее в ананасах нашли четверть тонны кокаина, карабинеры и сотрудники финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) изъяли более тонны кокаина в порту города Джойя-Тауро (южная область Калабрия). Об этом сообщил телеканал TGCom-24.

По его информации, 144 упаковки с наркотическом веществом были спрятаны в контейнере, предназначенном для транспортировки бананов. Как указывает телеканал, прибывший из Южной Америки контейнер должны были доставить в Германию. По подсчетам сотрудников правоохранительных органов, стоимость такого количества кокаина на черном рынке составляет около 250 млн евро.

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Ранее сообщалось, что среди рыбных консервов из Эквадора в Санкт-Петербург привезли 400 килограммов кокаина. Товар был спрессован в килограммовые брикеты и спрятан в мешках. По данным полиции, стоимость партии около 150 миллионов долларов. Причастных к переправке наркотиков пока не нашли.

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Фото: REUTERS/Manuel Claure

Напомним, не смотря на то, что борьба с продажей нелегального кокаина в странах ЕС усилилась, количество его потребления достигло нового рекордного уровня. Сегодня существуют даже колл-центры, доставляющие кокаин как пиццу.

По данным экспертов, нелегальное потребление кокаина в Европе достигло рекордного уровня. Значение героина, который долгое время определял европейский наркорынок, наоборот, упало – опиоид колют себе все меньше людей. Одновременно растет и возраст людей, долгое время употребляющих наркотики: средний возраст людей, умерших от передозировки, увеличился до 39 лет.

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Италия наркотики кокаин

Источник: ТАСС

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