Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Италии поймали одного из самых разыскиваемых мафиози

Сегодня, 21:05

Ди Лауро схватили в квартире на юге Неаполя

Фото: Getty Images
В Италии поймали одного из самых разыскиваемых мафиози //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c27/022/5c7c270221ffb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c27/022/5c7c270221ffb.jpg Евросоюз Ди Лауро схватили в квартире на юге Неаполя

Полиция, которая ранее задержала одного из самых опасных членов Коза ностры, арестовала босса итальянского мафиозной группировки "Каморры" Марко Ди Лауро – одного из самых разыскиваемых преступников в Италии.

После более чем 14 лет охоты за мафиози итальянские власти арестовали Ди Лауро в субботу, пишет DW.

Ди Лауро схватили в квартире на юге Неаполя – в операции принимали участие 150 офицеров полиции. Когда Ди Лауро нашли, он сидел со своими двумя котами и ел пасту. Сопротивления не оказывал. По сообщениям СМИ, он только выразил обеспокоенность судьбой своих котов.

Итальянские СМИ сообщили, что арест был связан с убийством, которое произошло ранее в субботу, и которое совершил связан с Ди Лауро человек.

Премьер-министр Джузеппе Конте в Twitter поблагодарил полицию за задержание "супербеглеца". Министр внутренних дел Сальвини также поздравил правоохранителей с "очень важной миссией".

Читайте также

По данным МВД, Ди Лауро был одним из четырех наиболее разыскиваемых преступников в Италии. Он считается вторым наиболее опасным человеком в Италии после босса сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро.

В 2004 году он ушел от задержания во время массового полицейского рейда. Ди Лауро считают ответственным как минимум за четыре убийства.

По меньшей мере 130 человек были убиты в результате жестокой борьбы за власть, когда клан Амато-Пагано отделился от клана Ди Лауро в 2004 году.

Напомним, ранее итальянские карабинеры объявили о задержании 33 активных членов Ндрангеты. Подозреваемым были предъявлены обвинения в отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, создании фиктивных предприятий и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что один из боссов сицилийской мафии – 67-летний Джузеппе Даинотти – был застрелен в центре Палермо.

А о задержании главы мафии "Коза ностра" смотрите в видеоролике:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Италия, арест, мафия, мафиозо

Вы сейчас просматриваете новость " В Италии поймали одного из самых разыскиваемых мафиози". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Италии задержали одного из самых опасных членов Коза ностры

5 октября 2018, 23:58

Задержанный разыскивался итальянскими властями с 2016 года

В Италии задержали сообщников босса мафии Коза ностра

20 апреля 2018, 02:27

Во время полицейской спецоперации был задержан 21 человек

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

"Это преступление!" В СФ РФ пригрозили Украине бойней и войной

Продукты, которые нужно есть в определенное время дня

Королева российского шансона лишилась бизнеса

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Эстонии приготовиться: Путин определился с «новым Крымом»

Коты полезны для здоровья
Загрузка...

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Сегодня, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Что и где чаще всего теряют украинцы: Нацполиция раскрыла статистику

Сегодня, 07:00

В топе — паспорта и ключи. А вот пенсионеры берегут свои документы как зеницу ока

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

Вчера, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать