В Италии поймали одного из самых разыскиваемых мафиози

Ди Лауро схватили в квартире на юге Неаполя

Фото: Getty Images

В Италии поймали одного из самых разыскиваемых мафиози //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c27/022/5c7c270221ffb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c27/022/5c7c270221ffb.jpg 2019-03-03T21:05:00+02:00 Евросоюз Ди Лауро схватили в квартире на юге Неаполя

Полиция, которая ранее задержала одного из самых опасных членов Коза ностры, арестовала босса итальянского мафиозной группировки "Каморры" Марко Ди Лауро – одного из самых разыскиваемых преступников в Италии.

После более чем 14 лет охоты за мафиози итальянские власти арестовали Ди Лауро в субботу, пишет DW.

Ди Лауро схватили в квартире на юге Неаполя – в операции принимали участие 150 офицеров полиции. Когда Ди Лауро нашли, он сидел со своими двумя котами и ел пасту. Сопротивления не оказывал. По сообщениям СМИ, он только выразил обеспокоенность судьбой своих котов.

Итальянские СМИ сообщили, что арест был связан с убийством, которое произошло ранее в субботу, и которое совершил связан с Ди Лауро человек.

Премьер-министр Джузеппе Конте в Twitter поблагодарил полицию за задержание "супербеглеца". Министр внутренних дел Сальвини также поздравил правоохранителей с "очень важной миссией".

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По данным МВД, Ди Лауро был одним из четырех наиболее разыскиваемых преступников в Италии. Он считается вторым наиболее опасным человеком в Италии после босса сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро.

В 2004 году он ушел от задержания во время массового полицейского рейда. Ди Лауро считают ответственным как минимум за четыре убийства.

По меньшей мере 130 человек были убиты в результате жестокой борьбы за власть, когда клан Амато-Пагано отделился от клана Ди Лауро в 2004 году.

Напомним, ранее итальянские карабинеры объявили о задержании 33 активных членов Ндрангеты. Подозреваемым были предъявлены обвинения в отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, создании фиктивных предприятий и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что один из боссов сицилийской мафии – 67-летний Джузеппе Даинотти – был застрелен в центре Палермо.

А о задержании главы мафии "Коза ностра" смотрите в видеоролике:

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