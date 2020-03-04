Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

В Италии приостановили массовые мероприятия: названа причина

4 марта, 17:14

Сергей Пономаренко

Власти пытаются предотвратить дальнейшее распространение коронавируса

В Италии из-за коронавируса приостанавливают массовые мероприятия. А пожилым людям советуют не выходить из дома. Ведь зараженных в стране – уже почти две с половиной тысячи. А число смертельных случаев увеличилось до 79 человек. Об этом сообщает Управления гражданской защиты страны. Стало известно, что только за один день от инфекции скончались 27 человек. Количество инфицированных возросло на 428 — до 2 263.

С начала эпидемии в Италии от коронавируса вылечились 160 человек, включая 11 человек в понедельник, 2 марта.

Ранее "Сегодня" сообщали, что из-за коронавируса в Италии закрылись все школы и вузы.

Реклама

Как пишет агентство ANSA, вынужденные каникулы в школах и университетах начнутся 5 марта и продлятся до середины месяца. Соответствующее решение было принято на правительственном совещании.

В тренде
Вакцина против коронавируса и эскалация конфликта в Сирии: главные новости недели

Также мы писали, что Всемирная организация здравоохранения оценивает как высокую вероятность того, что после первого случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине вырастет число заболевших.

Об этом на брифинге в Кабинете министров 4 марта заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
Кремль готовит атаку
Кремль готовит атаку "русского мира" на Европу: дипломаты раскрыли планы МосквыПолитика
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцев
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцевДругие страны
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорили
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорилиДругие страны
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...