В Италии приостановили массовые мероприятия: названа причина

В Италии из-за коронавируса приостанавливают массовые мероприятия. А пожилым людям советуют не выходить из дома. Ведь зараженных в стране – уже почти две с половиной тысячи. А число смертельных случаев увеличилось до 79 человек. Об этом сообщает Управления гражданской защиты страны. Стало известно, что только за один день от инфекции скончались 27 человек. Количество инфицированных возросло на 428 — до 2 263.

С начала эпидемии в Италии от коронавируса вылечились 160 человек, включая 11 человек в понедельник, 2 марта.

Ранее "Сегодня" сообщали, что из-за коронавируса в Италии закрылись все школы и вузы.

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Как пишет агентство ANSA, вынужденные каникулы в школах и университетах начнутся 5 марта и продлятся до середины месяца. Соответствующее решение было принято на правительственном совещании.

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Также мы писали, что Всемирная организация здравоохранения оценивает как высокую вероятность того, что после первого случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине вырастет число заболевших.

Об этом на брифинге в Кабинете министров 4 марта заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

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