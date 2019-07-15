В Италии прошла облава на наемников боевиков Донбасса
В результате рейдов был изъят арсенал оружия и задержаны несколько человек
Спустя пару недель после того, как в Италии вынесли приговоры вербовщикам наемников для боевиков Донбасса, правоохранительные органы страны провели на севере страны серию рейдов против правоэкстремистских группировок.
Как сообщает портал ANSA, в результате полицейской операции в городах Турин, Милан, Варезе, Павия, Новаре и Форли полицейским удалось изъять большое количество оружия, включая, автоматические штурмовые винтовки последнего поколения, и нацистскую символику.
Также были задержаны три человека, в том числе бывший инспектор итальянской таможни, который ранее баллотировался в члены Сената.
Отмечается, оружие принадлежит итальянским наемникам, которые участвовали в боевых действиях на востоке Украины.
Напомним, в прошлом году итальянские силовики разоблачили организацию, которая вербовала боевиков для войны на Донбассе. В результате операции были арестованы по одному гражданину Италии, Молдовы и Албании.
Мы также писали, что на прошлой неделе в Германии признали виновным в подготовке "тяжкого преступления, что угрожает государственной безопасности" и приговорили к двум годам лишения свободы условно выходца из Кыргызстана с немецким гражданством Алекса Д., который служил в рядах "ДНР".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Италии прошла облава на наемников боевиков Донбасса". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Молдове задержан наемник "Захар": руководил "Волчьей стаей" в "ЛНР"
Молдавские правоохранители арестовали пособника боевиков, который два года воевал против украинской армии на Донбассе
Белорусские наемники ЧВК "Вагнер" получают новые паспорта на родине и награды в России – расследование
Среди наемников из Беларуси фигурирует 42-летний Владимир Куриненко
Российские инструкторы, обучавшие боевиков Донбасса, готовят наемников в Швейцарии – СМИ
Европейская пресса выяснила, что инструкторы элитных спецподразделений РФ, которые ранее были замечены на Донбассе и в других "горячих точках", теперь обучают боевиков в швейцарских "спортивных лагерях"
Родственника пропагандиста Дмитрия Киселева судят за терроризм
Сергея Киселева якобы обвиняют в терроризме за то, что он воевал против Украины в рядах "ДНР"