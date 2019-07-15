В Италии прошла облава на наемников боевиков Донбасса

В результате рейдов был изъят арсенал оружия и задержаны несколько человек

Фото: ansa.it.

Спустя пару недель после того, как в Италии вынесли приговоры вербовщикам наемников для боевиков Донбасса, правоохранительные органы страны провели на севере страны серию рейдов против правоэкстремистских группировок.

Как сообщает портал ANSA, в результате полицейской операции в городах Турин, Милан, Варезе, Павия, Новаре и Форли полицейским удалось изъять большое количество оружия, включая, автоматические штурмовые винтовки последнего поколения, и нацистскую символику.

Также были задержаны три человека, в том числе бывший инспектор итальянской таможни, который ранее баллотировался в члены Сената.

Отмечается, оружие принадлежит итальянским наемникам, которые участвовали в боевых действиях на востоке Украины.

Напомним, в прошлом году итальянские силовики разоблачили организацию, которая вербовала боевиков для войны на Донбассе. В результате операции были арестованы по одному гражданину Италии, Молдовы и Албании.

Мы также писали, что на прошлой неделе в Германии признали виновным в подготовке "тяжкого преступления, что угрожает государственной безопасности" и приговорили к двум годам лишения свободы условно выходца из Кыргызстана с немецким гражданством Алекса Д., который служил в рядах "ДНР".

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