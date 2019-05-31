В Италии проснулся вулкан Этна: появилось впечатляющее видео извержения

Наблюдаетя также рост сейсмической активности

Фото Express.co.uk.

Вулкан Этна на восточном побережье итальянской Сицилии "проснулся". Об этом передает Express.co.uk.

Вулканологи подтвердили извержение лавы на несколько сотен метров на этом самом активном вулкане Европы.

Рост сейсмической активности наблюдается на горе Этна несколько последних дней.

Ночью камеры запечатлели ряд извержений и красный поток лавы.

Напомним, неделю назад вулкан Агунг начал извергаться на острове Бали, что привело к перебоям в авиасообщении. Извержение длилось около пяти минут, однако вулкан за это время выбросил значительное количество пепла и лавы. Международный аэропорт Денпасар в пятницу отменил сразу несколько авиарейсов.Отмечается, что из-за выброса вулканического пепла четыре рейса, направлявшихся в международный аэропорт Бали, были направлены в другие аэропорты, а пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, были отменены.

В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля.

Вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире, проснулся в начале марта.





Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Италии проснулся вулкан Этна: появилось впечатляющее видео извержения". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"