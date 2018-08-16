В Италии разбился небольшой самолет: погибли два человека

Сегодня, 10:28

К тому моменту, когда пожарные приехали к самолету, тела людей, находившихся на борту самолета, успели обгореть

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

В итальянской провинции Тревизо легкомоторный самолет Piper PA-18 Super Cub разбился после столкновения с кабелем высокого напряжения. Об этом сообщает агентство ANSA.

В результате катастрофы самолета погибли два человека. Отмечается, что воздушное судно упало в русле реки Пьяве. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия на вертолете.

К тому моменту, когда пожарные приехали к самолету, тела людей, находившихся на борту самолета, успели обгореть.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии

Ранее в США легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек. Никто из находившихся на стоянке не пострадал. Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Когда произошла авария, самолет направлялся в аэропорт. Экипаж воздушного успел объявить о чрезвычайной ситуации на борту до того, как самолет рухнул землю.

А в субботу, 4 августа, в результате крушения в Швейцарии старинного самолета Junkers Ju-52 погибло 20 человек. Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Также в Швейцарии в субботу, 4 августа на территории полукантона Нидвальден потерпел крушение легкомоторный самолет.

Не так давно легкомоторный самолет французской компании "Робин" врезался в вершину горного ледника в Швейцарских Альпах, в результате чего пилот и три пассажира погибли.
авария, Италия, самолет, погибшие

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