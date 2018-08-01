В Италии разоблачили организацию, которая отправляла наемников на Донбасс

Сегодня, 17:24

Среди задержанных вербовщиков боевиков были и иностранцы – молдованин, албанец

Наемники для Донбасса. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Наемники для Донбасса. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Итальянские силовики разоблачили организацию, которая вербовала боевиков для войны на Донбассе. Арестованы вербовщики – граждане разных стран. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Правоохранители провели аресты в нескольких городах Италии – в Лигурии, Милане, Парме и Авеллино. Так, например, в Парме задержан вербовщик боевиков из Молдовы, а в Милане – албанец.

Расследованием занимается прокуратура Генуи. Силовики смогли выйти на организацию, благодаря следственным действиям в среде скинхедов в Лигурии. В итоге были арестованы шесть человек, трое из которых заочно, так как они выехали с территории страны, предположительно на Донбасс.

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В общей сложности по данному делу проходят 15 человек – все они подозреваются в вербовке боевиков и отправке их на Донбасс для участия в войне против Украины. Следователи собрали убедительные доказательства, подтверждающие выплату денег итальянским наемникам.

Как писал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, в России прижали организацию по отправке наемников на Донбасс. Российские силовики провели обыски и задержания в "Союзе десантников России". Организация использовалась спецслужбами РФ для работы на украинском направлении.

Также недавно спецслужба Молдовы выявила более полусотни молдавских наемников, воюющих против ВСУ на Донбассе. Служба информации и безопасности Республики Молдова установила имена 56 ее граждан, воюющих в незаконных вооруженных формированиях боевиков.
Италия, Донбасс, боевики, наемники

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