Итальянские силовики разоблачили организацию, которая вербовала боевиков для войны на Донбассе. Арестованы вербовщики – граждане разных стран. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Правоохранители провели аресты в нескольких городах Италии – в Лигурии, Милане, Парме и Авеллино. Так, например, в Парме задержан вербовщик боевиков из Молдовы, а в Милане – албанец.

Расследованием занимается прокуратура Генуи. Силовики смогли выйти на организацию, благодаря следственным действиям в среде скинхедов в Лигурии. В итоге были арестованы шесть человек, трое из которых заочно, так как они выехали с территории страны, предположительно на Донбасс.

В общей сложности по данному делу проходят 15 человек – все они подозреваются в вербовке боевиков и отправке их на Донбасс для участия в войне против Украины. Следователи собрали убедительные доказательства, подтверждающие выплату денег итальянским наемникам.

Как писал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, в России прижали организацию по отправке наемников на Донбасс. Российские силовики провели обыски и задержания в "Союзе десантников России". Организация использовалась спецслужбами РФ для работы на украинском направлении.

Также недавно спецслужба Молдовы выявила более полусотни молдавских наемников, воюющих против ВСУ на Донбассе. Служба информации и безопасности Республики Молдова установила имена 56 ее граждан, воюющих в незаконных вооруженных формированиях боевиков.