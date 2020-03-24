В Италии резко возросло число умерших от коронавируса

Общее число заразившихся достигло 70 тысяч, а скончался каждый десятый

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В охваченной эпидемией коронавирусной инфекции Италии число зараженных SARS-CoV-2 24 марта достигло 69 176 человек (что на 5249 человек больше, чем днем ранее, прирост составил 8,2%), сообщает издание Corriere della Serа.

По данным службы гражданской обороны, из них 6820 умерли (+743) и 8326 выздоровели (+894). В настоящее время 54 030 человек еще остаются зараженными.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что из больницы города Кодоньо (северная область Италии – Ломбардия) выписали 38-летнего Маттиа, которого считают первым "нулевым пациентом"- с него началась локальная вспышка нового коронавируса.

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Также напомним, что в Италии два дня подряд снижалось число людей, умерших из-за распространившейся инфекции SARS-CoV-2.

По данным издания La Gazzetta Del Mezzogiorno, 23 марта в стране зафиксировали 601 случай смерти от вызванных коронавирусом осложнений. А днем ранее скончался 651 человек, еще раньше – 793.

В то же времявласти небольшого городка на севере Италии полностью побороли распространение коронавируса.

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