Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

В Италии резко возросло число умерших от коронавируса

24 марта, 19:37

Игорь Тимофеев

Общее число заразившихся достигло 70 тысяч, а скончался каждый десятый

/ Фото: Getty Images

В охваченной эпидемией коронавирусной инфекции Италии число зараженных SARS-CoV-2 24 марта достигло 69 176 человек (что на 5249 человек больше, чем днем ранее, прирост составил 8,2%), сообщает издание Corriere della Serа.

По данным службы гражданской обороны, из них 6820 умерли (+743) и 8326 выздоровели (+894). В настоящее время 54 030 человек еще остаются зараженными.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что из больницы города Кодоньо (северная область Италии – Ломбардия) выписали 38-летнего Маттиа, которого считают первым "нулевым пациентом"- с него началась локальная вспышка нового коронавируса.

Реклама

Также напомним, что в Италии два дня подряд снижалось число людей, умерших из-за распространившейся инфекции SARS-CoV-2.

В тренде
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 24 марта и все подробности

По данным издания La Gazzetta Del Mezzogiorno, 23 марта в стране зафиксировали 601 случай смерти от вызванных коронавирусом осложнений. А днем ранее скончался 651 человек, еще раньше – 793.

В то же времявласти небольшого городка на севере Италии полностью побороли распространение коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия смертность коронавирус COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 24 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 24 марта и все подробностиДругие страны
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналосьFun
"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людямFun
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фотоЕвросоюз
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении груза
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении грузаУкраина
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогноз
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогнозЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...