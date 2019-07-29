Фото: twitter.com/BreakingItalyNe

В Италии самолет рухнул на автостраду: пилот погиб https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F 2019-07-29T13:58:00+03:00 Евросоюз Перед авиакатастрофой штурман попытался совершить опасный маневр

На севере Италии, на который на минувших выходных обрушилась жуткая непогода, произошло крушение самолета, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает ANSA, инцидент произошел утром 29 июля возле города Алессандрия. Как утверждают очевидцы, легкомоторный самолет совершил рискованный маневр и упал на резервную полосу автостраде А-26, которая соединяет области Лигурия и Пьемонт.

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Поскольку автомобильное движение было не сильно оживленным, избежать дополнительных жертв удалось избежать – погиб лишь пилот летательного аппарат. Личность погибшего еще не установили.

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На месте крушения работают пожарные и сотрудники полиции. Первостепенно они хотят узнать, упал ли самолет на дорогу или пилот пытался совершить экстренную посадку на автостраде.

Напомним, в январе в небе над горной областью Валле-д'Аоста на северо-западе Италии столкнулись небольшой туристический самолет и вертолет. В результате авиакатастрофы погибли как минимум пять человек и еще шестеро были эвакуированы.

Мы также писали, что прошлым летом в итальянской провинции Тревизо разбился легкомоторный самолет Piper PA-18 Super Cub, который перед этим задел кабель высокого напряжения. В результате катастрофы самолета погибли два человека.

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