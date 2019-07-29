В Италии самолет рухнул на автостраду: пилот погиб

На севере Италии, на который на минувших выходных обрушилась жуткая непогода, произошло крушение самолета, в результате которого погиб один человек.
Как сообщает ANSA, инцидент произошел утром 29 июля возле города Алессандрия. Как утверждают очевидцы, легкомоторный самолет совершил рискованный маневр и упал на резервную полосу автостраде А-26, которая соединяет области Лигурия и Пьемонт.
Поскольку автомобильное движение было не сильно оживленным, избежать дополнительных жертв удалось избежать – погиб лишь пилот летательного аппарат. Личность погибшего еще не установили.
На месте крушения работают пожарные и сотрудники полиции. Первостепенно они хотят узнать, упал ли самолет на дорогу или пилот пытался совершить экстренную посадку на автостраде.
Напомним, в январе в небе над горной областью Валле-д'Аоста на северо-западе Италии столкнулись небольшой туристический самолет и вертолет. В результате авиакатастрофы погибли как минимум пять человек и еще шестеро были эвакуированы.
Мы также писали, что прошлым летом в итальянской провинции Тревизо разбился легкомоторный самолет Piper PA-18 Super Cub, который перед этим задел кабель высокого напряжения. В результате катастрофы самолета погибли два человека.
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