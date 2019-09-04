В Италии сформировали новое правительство

Флаг Италии

В Италии бывшие политические оппоненты "Демократическая партия" и "Движение 5 звезд" окончательно согласовали формирования коалиции, таким образом страна избежит досрочных выборов.

Об этом пишет Укринформ.

"Члены популистского движения пяти звезд проголосовали за поддержку формирования правительства с левоцентристами, прекратив политический кризис в Италии", – говорится в сообщении.

Реклама

Двое бывших противников Демократы и "Движение 5 звезд" согласовали проект соглашения, после того, как лидер партии "Лига" Маттео Сальвини вывел свою партию из коалиции, надеясь на досрочные выборы.

Итоги онлайн-голосования членов партии "Движение пяти звезд" означают, что Италия теперь избежит новых выборов. Профессор права Джузеппе Конте остается премьер-министром.

В тренде Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн

Напомним, ранее премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил об отставке. Это решение стало неизбежным после выхода из правительства правопопулистской партии "Северная Лига за независимость Падании" во главе с вице-премьером правительства Маттео Сальвини, считающимся одним из итальянских друзей Владимира Путина. Он сделал это со словами, что в ЕС Италия является несвободной.

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже писали, что из-за откровенно пророссийской позиции Сальвини прозвали "другом Путина". В частности, он называл "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявлял о "законности" аннексии Крыма Россией.

О том, как жители Неаполя пытались взять штурмом мэрию города, когда в ней проводил встречу Сальвини, вы можете узнать в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама