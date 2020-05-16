Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Италии стало больше случаев заражения COVID-19

16 мая, 22:47

Елена Вус

Число умерших снижается

В Италии, где после двух месяцев жесткого карантина заработали небольшие рынки, снизился суточный показатель смертности среди инфицированных коронавирусом, но количество новых случаев инфицирования несколько возросло.

Об этом говорится в сообщении Департамента гражданской защиты страны.

Так, за последние сутки от коронавируса умерли 153 человека, тогда как вчера сообщалось о 242 летальных случаях. Общее количество умерших с начала эпидемии выросло до 31 763.

Реклама

Кроме того, 2605 инфицированных выздоровели за последние 24 часа, накануне сообщалось о почти 5000 выздоровевших, и это был один из самых высоких показателей за время пандемии.

Между тем, 10 400 человек остаются в больницах с симптомами коронавируса, из них 775 в отделениях интенсивной терапии.

В тренде
"Мыши – братский народ для крысы": Путина троллят за шутку о мышах с людскими генами
Совещание о развитии генетических технологий в Российской Федерации

Всего с начала пандемии в Италии от коронавируса вылечились 122 810 тысяч человек, а вирусом Sars-CoV-2 заразились не менее 224 760 человек.

Ранее стало известно, что власти Италии решили снять все ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира из-за пандемии COVID-19.

Реклама

Напомним, с 18 мая в Италии вступает в силу второй этап ослабления мер карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия смертность заражение коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 16 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 16 маяЕвросоюз
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причина
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причинаПолитика
Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с
Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с "капсулой времени": невероятные фотоFun
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ Евросоюза
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ ЕвросоюзаПолитика
Семейство нашло
Семейство нашло "сюрприз" в бананах из супермаркета: фотоFun
К 9 Мая президенты трех стран обвинили Россию в переписывании истории
К 9 Мая президенты трех стран обвинили Россию в переписывании историиЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...