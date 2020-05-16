В Италии стало больше случаев заражения COVID-19

В Италии, где после двух месяцев жесткого карантина заработали небольшие рынки, снизился суточный показатель смертности среди инфицированных коронавирусом, но количество новых случаев инфицирования несколько возросло.

Об этом говорится в сообщении Департамента гражданской защиты страны.

Так, за последние сутки от коронавируса умерли 153 человека, тогда как вчера сообщалось о 242 летальных случаях. Общее количество умерших с начала эпидемии выросло до 31 763.

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Кроме того, 2605 инфицированных выздоровели за последние 24 часа, накануне сообщалось о почти 5000 выздоровевших, и это был один из самых высоких показателей за время пандемии.

Между тем, 10 400 человек остаются в больницах с симптомами коронавируса, из них 775 в отделениях интенсивной терапии.

Всего с начала пандемии в Италии от коронавируса вылечились 122 810 тысяч человек, а вирусом Sars-CoV-2 заразились не менее 224 760 человек.

Ранее стало известно, что власти Италии решили снять все ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира из-за пандемии COVID-19.

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Напомним, с 18 мая в Италии вступает в силу второй этап ослабления мер карантина.

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