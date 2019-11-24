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В Италии старушка 50 лет управляла машиной без прав

24 ноября, 05:05

Итальянка утверждает, что потеряла водительские документы много лет назад

/ Фото: Pixabay

В Италии, где ранее лишили прав пьяного мужчину, который катался на лошади по городу, задержали другую необычную нарушительницу дорожного движения.

Как сообщает издание Il Gazettino, в провинции Тревизо арестовали 77-летнюю итальянку, которая около полувека управляла автомобилем без прав.

О случившемся стало известно после того, как женщина попала в ДТП вместе с двумя другими автомобилями. Прав у нее при себе не оказалось, и правоохранители склоняются к тому, что у нее никогда не было водительских документов – во всяком случае, в базе данных о них ничего не сказано.

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Сама же итальянка настаивает на том, что права у нее были, но много лет назад она их потеряла и с тех пор решила не восстанавливать.

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В результате на женщину наложили штраф в размере больше 5 тыс. евро, а ее автомобиль арестовали.

Напомним, ранее в этом году в Италии произошла дорожная авария с автобусом. ДТП случилось между городами Сиена и Флоренция, когда автобус с полусотней туристов из России протаранил отбойник, вылетел в кювет и перевернулся. В результате один человек погиб и еще десять пострадали.

Мы также писали, что в начале этого года на севере Италии произошло ДТП с участием полузащитника "Ювентуса" Дугласа Коста.

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