В Италии столкнулись два поезда: полсотни человек получили ранения
Машинист вовремя заметил другой поезд, ехавший навстречу и резко затормозил
Минимум 50 человек получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в итальянской провинции Комо. Об этом сообщает издание Leggo.
Причиной аварии поездов стало движение одного из поездов на "красный" сигнал семафора. К счастью, машинист одного из поездов вовремя заметил поезд, который двигался навстречу, и резко затормозил. Поскольку столкновение произошло на небольшой скорости, то пассажиры поездов получили легкие повреждения. Только пять человек получили более серьезные травмы. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, силовики и представители защиты.
Ранее в Восточной Чехии также столкнулись два поезда, в результате чего шесть человек получили ранения.
Также сообщалось о лобовом столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР, из-за которого пострадали около сотни человек.
Кроме того, мы писали о страшной железнодорожной аварии в Турции, жертвами которой стали не менее девяти человек.
Напомним, в прошлом году на западе Польши сошел с рельсов поезд, в результате чего полностью или частично перевернулись 30 вагонов с углем.
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