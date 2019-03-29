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В Италии столкнулись два поезда: полсотни человек получили ранения

Сегодня, 06:17

Машинист вовремя заметил другой поезд, ехавший навстречу и резко затормозил

В Италии столкнулись два поезда: полсотни человек получили ранения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d9b/08d/5c9d9b08d6750.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d9b/08d/5c9d9b08d6750.jpg Евросоюз Машинист вовремя заметил другой поезд, ехавший навстречу и резко затормозил

Минимум 50 человек получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в итальянской провинции Комо. Об этом сообщает издание Leggo.

Причиной аварии поездов стало движение одного из поездов на "красный" сигнал семафора. К счастью, машинист одного из поездов вовремя заметил поезд, который двигался навстречу, и резко затормозил. Поскольку столкновение произошло на небольшой скорости, то пассажиры поездов получили легкие повреждения. Только пять человек получили более серьезные травмы. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, силовики и представители защиты.

Ранее в Восточной Чехии также столкнулись два поезда, в результате чего шесть человек получили ранения.

Также сообщалось о лобовом столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР, из-за которого пострадали около сотни человек.

Кроме того, мы писали о страшной железнодорожной аварии в Турции, жертвами которой стали не менее девяти человек.

Напомним, в прошлом году на западе Польши сошел с рельсов поезд, в результате чего полностью или частично перевернулись 30 вагонов с углем.


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Тег авария, Италия, поезд, пострадавшие

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