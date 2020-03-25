В Италии священник случайно включил фильтры во время онлайн-мессы (видео)

Веселая служба произошла в Италии. Итальянский священник случайно включил фильтры на телефоне во время прямой трансляции мессы. Паоло Лонго молился онлайн, потому что вся страна сейчас на карантине из коронавирус. Но серьезное мероприятие у алтаря и креста неожиданно превратилось в развлекательное. Сначала на голове святого отца появился шлем, потом руки с гантелями, медаль на шее, забавная шляпа и очки. Несколько позже выросла борода, а завершили проповедь кошачьи ушки.

А тем временем, у итальянских мэров сдают нервы они записывают эмоциональные видео и разгоняют вечеринки, пытаясь призвать к порядку итальянцев, которые не хотят сидеть в карантине. Так к одной компании которая отдыхала на пляже города Салерно, прилетел вертолет.

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Это при том, что в Италии от коронавируса уже умерли 7500 человек.

Но при этом сайт "Сегодня" сообщал, что из больницы города Кодоньо (северная область Италии – Ломбардия) выписали 38-летнего Маттиа, которого считают первым "нулевым пациентом"- с него началась локальная вспышка нового коронавируса.

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