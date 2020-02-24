В Италии только за сутки умерли трое человек с коронавирусом

Изначально сообщалось о семи погибших, но позже одну из смертей опровергли

Вскоре после того, как украинцев призвали воздержаться от поездок в Италию, в этой стране умер шестой человек, зараженный коронавирусом COVID-19.

Как сообщает телеканал TGcom24, состоянием на 24 февраля в стране насчитывается не менее 230 зараженных, шестеро из них скончались – причем трое умерли с начала суток. Более двух десятков пациентов выздоровели.

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Все жертвы вируса умерли в северных регионах страны – Ломбардии, Венето, Эмилия-Романьи, Лацио и Пьемонте – и были пожилыми людьми в возрасте старше 80 лет.

Изначально сообщалось о семи погибших, но позже власти города Брешиа опровергли появившуюся в СМИ информацию о смерти женщины.

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На этом фоне в аэропорту Маврикия заблокировали прилетевший из Рима самолет авиакомпании Alitalia и не дали пассажирам сойти на землю.

Кроме того, на автостанции во французском Лионе задержали автобус, который прибыл из Милана, столицы Ломбардии.

Тем временем, как уже сообщалось, власти Ломбардии и Венето ввели особые карантинные меры в 11 муниципалитетах. Кроме того, отменены Венецианский карнавал, выступления в "Ла Скала", ряд футбольных матчей и других культурных и спортивных мероприятий.

Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 29 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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