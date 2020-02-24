В Италии третий человек умер от коронавируса

В области Ломбардия от коронавируса умерла женщина

В итальянском городе Кремона в области Ломбардия от коронавируса умерла женщина. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA со ссылкой на представителей властей итальянской северной области.

Сообщается, женщина страдала онкологическим заболеванием и находилась в больнице Кремоны в тяжелом состоянии. У нее был диагностирован коронавирус.

По последним данным, в Италии выявили 132 случая заражения коронавирусом.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в связи с обнаружением новых случаев заражения коронавирусом было принято решение изолировать 10 городов.

Такжев итальянской Венеции из-за угрозы быстрого распространения коронавируса власти отменили всемирно известный карнавал.Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля.

"С вечера воскресенья мы запланировали приостановку венецианского карнавала и других массовых мероприятий, в том числе спортивных. Это продлится до 1 марта включительно", – сказал губернатор Венето Лука Дзайя.

Он пояснил, что решил закрыть, в частности, ярмарки и музеи. Сообщается, что все ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени.

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