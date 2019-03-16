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В Италии умерла модель, одна из свидетелей по делу секс-вечеринок Берлускони

Сегодня, 22:25

Иман Фадил выступала на суде по "делу Руби"

Фото: AFP
В Италии умерла модель, одна из свидетелей по делу секс-вечеринок Берлускони //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d5b/4cb/5c8d5b4cb133f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d5b/4cb/5c8d5b4cb133f.jpg Евросоюз Иман Фадил выступала на суде по «делу Руби»

Прокуратура Милана начала расследование убийства 34-летней бывшей модели Иман Фадил, которая была свидетелем обвинения по "делу Руби" против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и участвовала в смежных процессах.

Она умерла в больнице 1 марта — по предварительным данным, в результате отравления. Агентство Ansa со ссылкой на данные токсикологического исследования, заказанного еще при жизни женщины, пишет об отравлении "смесью радиоактивных веществ", однако официально эта информация не подтверждена.

Фадил попала в больницу 29 января с жалобами на боли в животе. В прокуратуре заявили, что она умерла "после месяца агонии" — и что во время ее пребывания в больнице врачи не рассказали о происходящем с ней властям. По словам ее адвоката, за несколько дней до смерти она предположила, что ее отравили.

Иман Фадил выступала на суде по "делу Руби", дав показания о вечеринках на вилле Сильвио Берлускони, где бывала несколько раз. В частности, она рассказывала, как молодые женщины — в том числе помощница политика Николь Минетти — одевались в монахинь и танцевали стриптиз. Она также сообщила, что после первой встречи Берлускони дал ей две тысячи евро со словами "не обижайся, но я знаю, что вы, женщины, всегда нуждаетесь".

Фадил также участвовала в процессе против людей из окружения Берлускони (в том числе Минетти), которых осудили за вовлечение в проституцию женщин, приходивших на вечеринки к политику. В 2018 году она рассказала журналистам, что пишет о своем опыте книгу под названием "Я познакомилась с дьяволом"; она говорила в интервью, что участники вечеринок состояли в секте дьяволопоклонников.

Последний раз Иман Фадил упоминали в СМИ в связи с "делом Руби" в середине января — тогда суд не позволил ей и двум другим свидетелям присоединиться к иску по третьему "делу Руби", в рамках которого Берлускони и еще несколько десятков человек обвиняются в подкупе свидетелей и даче ложных показаний. "Все началось, когда мне было 25, а теперь мне 34. Я всегда говорила правду и отклонила множество коррупционных предложений со стороны Сильвио Берлускони и его окружения. Сегодня плохой день" — сказала она тогда.

После появления новостей о смерти Иман Фадил Сильвио Берлускони заявил, что не был знаком с ней и никогда не говорил с ней. Ее заявления, по словам политика, всегда казались ему "выдуманными и абсурдными".

Напомним, в 2015 году Верховный суд Италии оставил в силе оправдательный приговор бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони по так называемому делу Руби. Теперь дальнейшее судебное преследование Берлускони по этому делу невозможно: решение верховного суда обжалованию не подлежит. Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обвинялся в том, что в 2010 году вступил в интимную связь с марокканской танцовщицей Каримы эль-Маруг по прозвищу Руби, которой на тот момент не было 18 лет.

В 2013 году суд первичной инстанции признал Берлускони виновным и приговорил его к семи годам тюрьмы.

В июле 2014 года апелляционный суд снял с него все обвинения в связях с несовершеннолетними, однако генеральная прокуратура настаивала на отмене оправдательного приговора Берлускони.

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Тег Италия, смерть, скандал, Берлускони, модель, секс-вечеринка

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Источник:

Meduza

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