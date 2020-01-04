В Италии умерла украинcкая заробитчанка: что о ней известно

/ Фото: Pixabay

В Италии, где несколько месяцев назад на глазах украинки убили ее возлюбленного, скончалась гражданка Украины Анна Артым, отправившаяся за границу на заработки.

О случившемся на своей странице в Facebook сообщила подруга украинки Алла Кисиль, по словам которой, ее приятельница ушла из жизни 30 декабря.

Подробностей случившегося либо причину смерти она не приводит. Известно лишь, что Артым была родом из села Чертков в Тернопольской области, а работала в Неаполе.

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Церемония прощания состоялась в неаполитанской больнице Santa Maria di Loreto Nuovo.

В посольстве Украины в Италии случившееся не комментировали.

Напомним, в 2018 году в итальянском Неаполе убили 36-летнего украинца Юрия Бузуйка, который 9 лет жил в этом городе с родителями и работал каменщиком. Мужчина заступился за девушку около ночного клуба, но злоумышленник выхватил нож и нанес ему несколько ударов – в грудь, руку и шею.

Кроме того, ранее "Сегодня" общались с украинцами, которые переехали жить в Италию. О чем они рассказали, читайте в специальном материале на нашем сайте.

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