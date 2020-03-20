В Италии установлен новый рекорд смертности от коронавируса

Итальянские власти зафиксировали новый рекорд смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили 20 марта в Агентстве гражданской защиты Италии, за прошедшие 24 часа жертвами эпидемии в стране стали еще 627 человек. Таким образом, совокупное количество погибших достигло 4032. Предыдущий рекорд смертности за сутки на Апеннинах составлял 427 человек.

При этом больше всего погибло людей в Ломбардии на севере страны, которая является самым пострадавшим регионом Италии.

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В то же время, за прошедшие сутки от вируса излечились 689 человек, сейчас в Италии насчитывается 5 129 выздоровевших.

На данный момент в стране 37 860 пациентов с коронавирусом – за прошедшие сутки обнаружили 4 670 новых инфицированных.

Таким образом, совокупное число зафиксированных случаев заражения в стране достигло 47 021.

Напомним, что среди жертв коронавирусной пандемии в Италии оказались и две украинки – Раиса Малышева и пока что неназванная женщина со Львовской области.

В то же время украинец Артем Тодерян, который уже около 10 лет живет в Милане, заявил сайту "Сегодня", что стремительному распространению коронавирусной инфекции в Италии способствовала паника.

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