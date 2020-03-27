В Италии установлен новый "рекорд" смертности от коронавируса: почти тысяча человек

Число умерших в Италии возросло до 9134 человек

В Италии за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей – почти тысяча человек.

Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты страны.

Так, по состоянию на вечер 27 марта от коронавируса умерли 9134 человека, что на 969 больше, чем за минувший день – этот показатель стал самым высоким с начала чрезвычайной ситуации.

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Днем ранее в стране умерло 662 человека. 50 умерших – это жертвы, которых не включили во время обнародования данных предыдущих суток.

В целом в Италии насчитывается 66414 пациентов с коронавирусом, что на 4401 больше чем 26 марта. В течение последних суток заразились 5 959 человек, из них в Ломбардии – 2409. Накануне было зафиксировано 6153 новых заражения.

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В то же время, количество выздоровевших за сутки было намного меньшим, чем в предыдущие дни. Так, за последние 24 часа из больниц выписали 589 человек, тогда как в предыдущие дни количество людей, которые выздоровели, иногда превышала тысячу.

Количество госпитализированных пациентов с симптомами заболевания в настоящее время составляет 26 029 человек, из них 3732 находятся в реанимации, а 36 653 – на домашней изоляции.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Италии насчитали 8215 умерших и 80589 зараженных COVID-19. Смертность на Апеннинах превышает 10%.

Больше о масштабах распространения пандемии и мерах, которые предпринимают разные страны для ее сдерживания, читайте в материале: "Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 27 марта и все подробности".

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