В Италии впервые снизилось количество зараженных коронавирусом, карантин ослабят

До конца этой недели итальянские власти обнародуют детали плана по ослаблению карантина

Впервые с начала эпидемии COVID-19 в Италии снизилось число тех, кто болеет COVID-19, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на департамент гражданской обороны страны.

Согласно обнародованным данным, коронавирусом в Италии заражены 108 237 человек – на 20 человек меньше, чем сутками ранее.

По-прежнему уменьшается число пациентов в палатах интенсивной терапии. Лечение в отделениях интенсивной терапии получают 2 573 жителя Италии, что на 62 человека меньше, чем днем ранее.

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В общей сложности в Италии число тех, кто сдал положительный тест на коронавирус, составляет 181 228 человек. Сюда входят те, кто болеет сейчас, кто выздоровел или умер. За последние сутки число выявленных случаев выросло на 2 256.

Умерли в общей сложности 24 114 заболевших, за сутки – 454 человека. Выздоровели 48 877 человек, за сутки – 1822 человека.

Тем временем премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что его правительство вместе с экспертными группами работает над планом возвращения страны к нормальной жизни с 4 мая.

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"До конца этой недели обещаю сообщить о плане и обнародовать все детали нашей программы. Можно ожидать, что мы начнем ее применение с 4 мая", – сообщил Конте.

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При этом он отмечает, что "открыть все сразу было бы безответственным решением".

"Мы не можем отходить от линии максимальной осторожности, не можем руководствоваться удовлетворением потребностей определенных категорий. Мы должны возвращаться к нормальной жизни на основе развернутого плана, в котором учитываются все вводные", - добавил премьер.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что любое снятие карантинных ограничений должно быть постепенным, и если ограничения будут сняты слишком рано, произойдет новая вспышка COVID-19.

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