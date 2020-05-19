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В Италии впервые за время карантина умерло само низкое количество людей за сутки

19 мая, 02:07

Елена Кузьмич

Это самый низкий показатель в стране с 9 марта, когда пандемия коронавируса началась в Италии

В Италии, где власти собираются открывать границы, специалисты зафиксировали за сутки смерть 99 пациентов с коронавирусом.

Об этом заявили в 18 мая в управлении гражданской обороны.

Это самый низкий показатель в стране с 9 марта, когда пандемия коронавируса набирала силу в Италии.

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В отделениях интенсивной терапии итальянских больниц остаются 749 человек – на 13 меньше, чем в 17 мая 2020 года.

В общей сложности 225 886 человек в Италии заразились коронавирусом. За сутки этот показатель вырос всего на 451.

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Напомним, что власти Италии постепенно отменяют ограничения, введенные, чтобы остановить распространение опастной инфекции.

Добавим, что из-за коронавируса в Италии планируют легализировать 600 тысяч работников-мигрантов. Они работают в таких сферах как сельское хозяйство, строительная отрасль а также уход за больными и людьми пожилого возраста.

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Напомним, что ранее мы писали о том, стоит ли планировать поездку в Италию. Ведь до пандемии коронавируса между Италией и Украиной функционировало более ста авиарейсов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия жертвы коронавирус

Источник: Интерфакс

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