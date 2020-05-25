В Италии появился "налог на коронавирус": подробности

Из-за эпидемии в итальянских заведениях резко подорожал кофе, а салоны красоты "сдирают" по 4 евро "за COVID"

В то время, как в США решили снизить налоговое бремя на время эпидемии, итальянские бизнесмены ввели своеобразный "налог на коронавирус", чтобы покрыть вынужденные расходы, которые они несут из-за карантинных мер.

Об этом сообщает газета la Repubblica, ссылаясь на данные итальянской ассоциации защиты прав потребителей Codacons.

По ее информации, во многих кафе и барах резко выросла стоимость кофе – в среднем на 10-20%. В частности, в Милане чашку эспрессо теперь продают за 2 евро, а в других городах эта цена составляет от 1,2 до 1,7 евро.

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Кроме того, в салонах красоты стали вписывать от 2 до 4 евро "за COVID". Якобы эти деньги идут на необходимую дезинфекцию помещения и повышенных санитарных требований.

"Мы также зафиксировали случаи, когда салоны красоты обязывают клиентов покупать одноразовые комплекты из фартука и тапочек "скромной стоимостью" в 10 евро. Тем, кто отказывается оплачивать "налог" и не покупает комплект, не оказывают услуги", – сообщил глава Codacons Карло Риенци.

По его словам, множество итальянцев пожаловались в его ассоциацию на то, что теперь им приходится платить от 5 до 10 раз больше за услуги, чем до пандемии.

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Риенци назвал это мошенничеством и спекуляцией и заявил, что его ассоциация уже обратилась в налоговую милицию и Антимонопольное управление по поводу недобросовестных предпринимателей.

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По состоянию на 25 мая в Италии зарегистрировали 229,8 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. При этом 140,5 тыс. человек уже излечились, а количество жертв эпидемии достигает 32,7 тыс.

Несмотря на это, с 3 июня Рим решил снять все ограничения на въезд и выезд из страны.

А стоит ли украинцам планировать отпуска на итальянских курортах, читайте в интервью посла Украины в этой стране сайту "Сегодня".

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