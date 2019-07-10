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В Италии выпал град размером с апельсин: впечатляющие фото и видео

10 июля, 22:45

Из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больничном отделе неотложной помощи

Фото: ANSA
Фото: ANSA.

В центральной Италии в районе побережья Адриатического моря выпал град размером с апельсин.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Град выпал в коммуне Пескара, в регионе Абруццо. Из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больничном отделе неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы.

Фото: ANSA

Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.

В одной из больниц Пескары при этом из-за непогоды сложилась критическая ситуация, так как водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу.

Также водой залило парковочную площадку с около двумя десятками автомобилей сотрудников больницы. Сообщается, что уровень воды на площадке сейчас составляет 2 метра.

Кроме того, град нанес серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.

От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.

Как сообщалось, на севере Италии пронесся ураган, который с корнями вырывал деревья, уничтожил десятки автомобилей и нанес ущерб приморским городкам.


Метеорологи объясняют увеличение экстремальных погодных явлений в Италии в это время года потерей природной защиты, которую придавал Азорский антициклон.

Напомним, что в апреле на север Италии неожиданно вернулась зима - в области Пьемонт и других северных регионах страны выпало около метра снега, а также прошли дожди, сопровождавшиеся сильным ветром.

Мы также сообщали о последствиях другого разрушительного стихийного явления в Италии, где из-за землетрясения по меньшей мере 320 человек вынуждены были покинуть свои дома.

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Тег видео, Италия, стихия, ураган, непогода, град

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