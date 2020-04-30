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В Италии за сутки от коронавируса выздоровело рекордное число пациентов

30 апреля, 22:25

Елена Кузьмич

За сутки скончались 285 пациентов, что является самым низким показателем за последнее время

В Италии, откуда прибывший волынянин с симптомами COVID-19 отказался делать тест, за сутки выздоровело рекордное число пациентов – 4,7 тысячи.

Об этом заявил руководитель Службы гражданской обороны страны Анджело Борелли.

Снизилось количество летальных исходов: за сутки скончались 285 пациентов. Это является самым низким показателем за последнее время пандемии коронавируса в Италии.

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Сейчас новая пневмония зафиксирована у 101,5 тыс. человек в Италии, а в палатах интенсивной терапии находятся 1,7 тысячи больных.

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С начала пандемии коронавируса в Италии заболели 205,4 тыс. человек, из них почти 28 тыс. скончались. Почти 76 тысяч человек вылечились и выписаны из больниц.

Несмотря на позитивную динамику, Италия вышла на новый этап борьбы с коронавирусом. Страна занимает третье место в списке самых неблагоприятных стран с точки зрения эпидемиологической ситуации.

Добавим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украине удалось избежать пика коронавируса, который ожидался в апреле, и не допустить ситуации, как в Италии и Испании, благодаря своевременному карантину.

Видео: YouTube/FT_UA

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Италия заражение коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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