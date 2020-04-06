В Италии зафиксировали наименьшее количество смертей за три недели

Всего ныне в стране зафиксировано 128 948 случаев коронавируса

В Италии 5 апреля зарегистрировано 525 летальных случаев от осложнений, вызванных новым коронавирусом COVID-19, это наименьший показатель смертности по стране с 19 марта.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Ранее наименьший показатель смертности в сутки в Италии был зарегистрирован 19 марта, в этот день умерли 427 человек.

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Всего ныне в стране зафиксировано 128 948 случаев коронавируса, их них 4 316 – за сегодня. 15 877 человек умерли, 21 815 выздоровели.

По состоянию на 20:00 5 апреля в мире зарегистрировано 1 245 329 случаев COVID-19, в частности 67 913 летальных.

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Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации Италия уже три недели живет в режиме полной изоляции. Однако министр здравоохранения страны Роберто Сперанца допустил, что 12 апреля карантинные меры могут ослабить.

Из Украины в Италию отправились 20 врачей, которые будут учиться борьбе с коронавирусом, помогая итальянским коллегам.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об оказании гуманитарной помощи Италии. Было решено, что оплату и защиту врачей обеспечит Украина, а итальянская сторона заплатит за их проживание и питание.

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