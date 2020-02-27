Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

В Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом украинки – СМИ

27 февраля, 03:25

Девушка, которая несколько дней чувствовала себя плохо, вчера отправилась в больницу

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинской общины в Италии.

Об этом сообщает итальянское издание "Fanpage".

"Первый случай коронавируса произошел в Кампании… Девушка, которая несколько дней чувствовала себя плохо, отправилась в больницу где ее тестировали на COVID-19. Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены в карантин", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранне сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400 человек.

Больше всего пострадали области Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).

В тренде
Коронавирус бушует в Италии: что нужно знать

Также, в тот же день, когда стало известно о смерти первого инфицированного коронавирусом итальянца, умерла женщина из провинции Ломбардия.

Из-за коронавируса в Италии в Венеции власти отменили всемирно известный карнавал.

Добавим, что на фоне стремительного распространения вируса по стране стоимость санитарных масок достигла колоссального уровня.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина заражение коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 43 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 43 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Жуткая находка в Бельгии: обнаружены стены из человеческих костей
Жуткая находка в Бельгии: обнаружены стены из человеческих костейЕвросоюз
"Будьте осторожны при сделках с Россией": Пристайко припомнил Земану историю с ЯнуковичемПолитика
Итоги Мюнхена: юмор Зеленского, скандал с пророссийским планом и разделенная Европа
Итоги Мюнхена: юмор Зеленского, скандал с пророссийским планом и разделенная ЕвропаУкраина
Главный контрразведчик Бельгии оказался
Главный контрразведчик Бельгии оказался "кротом" России – СМИЕвросоюз
Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео
Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видеоFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...