В Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом украинки – СМИ

Девушка, которая несколько дней чувствовала себя плохо, вчера отправилась в больницу

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинской общины в Италии.

Об этом сообщает итальянское издание "Fanpage".

"Первый случай коронавируса произошел в Кампании… Девушка, которая несколько дней чувствовала себя плохо, отправилась в больницу где ее тестировали на COVID-19. Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены в карантин", – говорится в сообщении.

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Ранне сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400 человек.

Больше всего пострадали области Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).

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Также, в тот же день, когда стало известно о смерти первого инфицированного коронавирусом итальянца, умерла женщина из провинции Ломбардия.

Из-за коронавируса в Италии в Венеции власти отменили всемирно известный карнавал.

Добавим, что на фоне стремительного распространения вируса по стране стоимость санитарных масок достигла колоссального уровня.

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