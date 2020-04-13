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В Италии зафиксировано наименьшее количество смертей от COVID-19 за три недели

13 апреля, 02:16

Елена Вус

Общее количество жертв пандемии в Италии достигло 19 899

Число умерших пациентов с коронавирусом COVID-19 за сутки в Италии составило 431 и стало самым низким с 19 марта. Такие данные, как передает агентство Рейтер, привел в воскресенье Департамент гражданской защиты страны.

Общее количество жертв пандемии в Италии достигло 19 899. Число заразившихся составило 156 363 — на 4 092 больше, чем днем ранее.

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Отмечается, что в настоящее время 3 343 пациента с коронавирусом находятся в отделениях интенсивной терапии. Количество вылечившихся за сутки увеличилось до 34 211.

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Между тем Украина продолжает помогать Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня утром, 8 апреля, из "Жулян" в Рим отправили еще один самолет с грузом в 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков.

Напомним, что в Италии спасать жизни людей помогают 20 украинских медиков: 13 врачей и 7 медсестер. Итальянцы очень тепло встретили украинских медиков.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия смерть заражение коронавирус COVID-19

Источник: ТАСС

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