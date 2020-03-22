В Италии закрывается все производство не первой необходимости

Премьер-министр Италии, где от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае, Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.

Об этом он объявил в субботу вечером в обращении к нации.

"Мы решили закрыть во всей Италии всю производственную деятельность, гарантируя только продукцию первой необходимости", — сказал Конте.

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"Санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение, но мы справимся", — добавил премьер.

При этом он подчеркнул, что никакие ограничения не касаются работы продуктовых магазинов и аптек. Конте назвал эпидемию коронавируса худшим кризисом после Второй мировой войны.

На всей территории Италии с 10 марта действует строгий карантин и запрет на передвижение населения без веской причины. Закрыты учебные учреждения, магазины, рестораны, бары, развлекательные заведения, спортивные клубы, бассейны. Власти страны вводят более жесткие меры по контролю за соблюдением карантина.

Власти на местах также вводят отдельные ограничительные меры. Ранее о закрытии производственных предприятий, строек, офисов объявили в северных областях Ломбардия и Пьемонт. По всей стране закрыты парки, запрещены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. На 75% сокращена работа общественного транспорта и железнодорожного сообщения.

Между тем, за последние сутки в Италии были зафиксированы 793 смерти от заболевания коронавирусом COVID-19. Это наибольшее количество жертв за сутки с начала вспышки коронавируса в стране. Коронавирус в Италии уже был подтвержден у более 53,5 тысяч итальянцев. А жертвами опасной болезни в целом стали 4825 людей.

В то же время власти небольшого городка на севере Италии полностью побороли распространение коронавируса.

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