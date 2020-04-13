В Италии жертвами COVID-19 стали более 20 тыс. человек

В Италии число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 превысило 20 тысяч.
Об этом сообщает CNN.
Так, за последние сутки от COVID-19 умерли еще 566 человек. Общее число смертей в Италии достигло 20 446.
За последние 24 часа было зафиксировано еще 1363 случая заражения. Всего в стране коронавирусом инфицировались почти 160 тыс. итальянцев. Активных случаев заболевания – 103,5 тыс.
С начала пандемии от инфекции излечились почти 65 тыс. человек. Также продолжает снижаться число пациентов в отделениях интенсивной терапии. В настоящее время в тяжелом или крайне тяжелом состоянии находятся по меньшей мере 3260 человек.
Накануне в Италии было зафиксировано наименьшее количество смертей от COVID-19 за три недели.
В Италии спасать жизни людей помогают 20 украинских медиков: 13 врачей и 7 медсестер. Итальянцы очень тепло встретили украинских медиков.
О том, как столица Италии переживает карантин, смотрите видео:
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