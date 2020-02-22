В Канаде – гигантская автокатастрофа, а в Германии – теракт: главные события мира

Меган Маркл и принц Гарри назвали дату, когда выйдут из королевской семьи, а в ООН призвали Россию вывести свои силы из Украины. Читайте ТОП-5 новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Китае назвали сроки окончательной победы над коронавирусом

Власти Китая смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"Мы можем одержать полную победу над этим вирусом. Кроме провинции Хубэй, в других регионах мы можем одержать эту победу уже в течение этого месяца. А в центре эпидемии, возможно, в течение следующего месяца мы полностью ликвидируем этот вирус на территории Китая", – сказал китайский посол.

Агентство Xinhua News, в свою очередь, сообщает, что власти Китая ускорили клинические испытания пяти новых препаратов против заболеваний, вызываемых новым коронавирусом.

По словам замглавы государственного управления по контролю лекарственных средств Китая Чэнь Шифэя, местные ученые в целом завершили научное исследование этих препаратов на предмет эффективности. Отмечается, что китайские власти также в ускоренном режиме рассматривают возможность выдачи разрешения на их продажу. Информация о наименовании лекарственных средств в настоящий момент не приводится.

Меган Маркл и принц Гарри назвали дату, когда выйдут из королевской семьи

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл в начале года заявили, что намерены сложить королевские обязанности, однако когда это произойдет – достоверно известно не было. Теперь же Меган Маркл и принц Гарри объявили, что официально перестанут выполнять обязанности старших членов королевской семьи 31 марта 2020. Об этом сообщает пресс-секретарь герцогов.

Последний официальный выход в свет в качестве старших членов королевской семьи Меган Маркл и принца Гарри назначен на 9 марта. Герцоги Сассекские посетят Службу Содружества в Вестминстерском аббатстве – об этом их просила лично королева Елизавета ІІ.

Пресс-секретарь супругов заявил, что Гарри и Меган будут "регулярно" возвращаться в Соединенное Королевство до конца года. Ожидается, что Гарри примет участие в лондонском марафоне в апреле. Кроме того, пара примет участие в Invictus Games, которую Гарри основал в мае. А с 1 апреля у Гарри и Меган больше не будет офиса в Букингемском дворце, они будут представлены командой фонда их благотворительной организации.

Из-за сильного снегопада в Канаде столкнулись 200 авто: десятки пострадавших

Из-за сильного снегопада на шоссе 15 в канадском Монреале столкнулись 200 автомобилей. По меньшей мере 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе в канадском Монреале в среду, 19 февраля, сообщает Radio Canada.

Отмечается, что девять пострадавших получили серьезные травмы, два человека находятся в критическом состоянии. Участниками массового ДТП, помимо легковых автомобилей, стали десятки грузовых автомобилей и автобусов, в том числе школьный автобус. На месте происшествия работают спасатели.

В ООН призвали Россию вывести свои силы из Украины

Восемь европейских стран призывают РФ выполнить обязательства по Минским соглашениям, вывести свои войска из Украины и остановить политическую, финансовую и военную поддержку боевиков на Донбассе. Об этом заявил генеральный директор отдела политики МИД Эстонии Лембит Уйбо, выступая от имени стран Северной Европы и Балтии на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

"Сегодня я имею честь выступать от имени восьми стран Северной Европы и Балтии: Дании, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Эстонии", – сказал Уйбо.

Он высказал благодарность за созыв дискуссии.

"Страны Северной Европы и Балтии подтверждают свою решительную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая территориальные воды. Мы осуждаем незаконную аннексию АР Крым и города Севастополь Россией и привержены выполнению политики непризнания ЕС, включая ограничительные меры. Настоятельно призываем Российскую Федерацию соблюдать территориальную целостность и суверенитет Украины", – заявил дипломат.

Он подчеркнул: соблюдение территориальной целостности и запрет на применение силу – это принципы международного права, которые Россия явно нарушает.

"Инициатива России в прошлом году, связанная с выдачей в упрощенном порядке своих паспортов жителям Донбасса, явно идет вразрез с духом и буквой Минских соглашений и перспективами урегулирования конфликта. Мы призываем РФ выполнить свою приверженность смыслу Минских соглашений, вывести свои вооруженные силы из Украины и остановить политическую, финансовую и военную поддержку вооруженным Донецку и Луганску", – резюмировал дипломат.

Бойня в немецком Ханау: все подробности

В Германии увеличилось до девяти количество жертв стрельбы в городе Ханау в центральной части страны. О еще одном погибшем сообщили в местной полиции, не уточнив его личность.

"Число жертв, которые получили смертельные ранения на местах преступления на улицах Хоймаркт и Курт-Шумахер-Платц, возросло до девяти", – заявили правоохранители.

Изначально сообщалось о восьми погибших и пятерых пострадавших. Тем временем, следователи отпустили мужчину, который был изначально задержан после стрельбы, – он оказался непричастен к случившемуся. В то же время, правоохранители сумели определить личность самого стрелка. Ссылаясь на собственные источники, газета Bild пишет, что следователи пришли с обысками к нему домой и обнаружили его мертвым.

На основании найденных дома у преступника предсмертной записки и видеообъяснения полиция пришла к выводу, что он руководствовался правоэкстремистскими мотивами. По информации издания, в записке говорится о том, что "определенные народы, выслать которых из Германии не представляется более возможным, должны быть уничтожены". На этой почве произошедшее расследуется как теракт.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама