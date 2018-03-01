В Каталонии отказались голосовать за независимость региона

Сегодня, 16:39

Партии, выступающие против независимости не стали голосовать в знак протеста

Фото: AFP
Фото: AFP

В парламенте Каталонии проголосовали за резолюцию, где осуждают "незаконное отстранение" Карлеса Пучдемона с должности главы правительства автономии. Но повторно подтверждать провозглашение независимости 27 октября не стали. 

Об этом сообщает El Pais.

За документ проголосовали 68 депутатов, против были 8.

Партии, которые выступают против независимости Каталонии, отказались голосовать за резолюцию в знак протеста.

В тексте документа содержится одобрение референдума 1 октября 2017 года. Резолюция "утверждает, что выборы 21 декабря подтвердили тот факт, что большинство поддерживает силы, которые выступают за независимость в форме республики".

Помимо этого парламент Каталонии призвали власти Испании  прекратить вмешиваться в деятельность органов Каталонии и мешать реализации желания граждан, выраженного на референдуме.

Тем не менее, парламент Каталонии не стал включать в резолюции поправку партии CUP, по которой новый парламент подтверждает провозглашение независимости Каталонии 27 октября.

Напомним, сепаратистские партии, получившие большинство в парламенте по итогам досрочных выборов, намерены переизбрать Пучдемона главой каталонского правительства. Мадрид настаивает, что Пучдемон не может управлять регионом, если продолжит скрываться за границей.

Также сообщается, что Испания поддержала идею "игрушечного" президентства Пучдемона.
Испания, парламент, голосование, Каталония

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