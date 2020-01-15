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В Каталонии прогремел взрыв на нефтехимическом заводе: есть пострадавшие

15 января, 01:10

В тушении пожара, спровоцированного взрывом, принимают участие девять пожарных расчетов

Видео: Reuters

В муниципалитете Таррагона в Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали минимум четыре человека, сообщает газета El Pais.

О характере ранений газета не сообщает. Экстренные службы призвали местных жителей не открывать окна и не выходить на улицу.

В тушении пожара, спровоцированного взрывом, принимают участие девять пожарных расчетов. Полиция оцепила место происшествия.

По данным газеты, взрыв произошел на предприятии компании Industrias Quimicas de Oxido de Etileno (IQOXE).

Информацию об инциденте подтверждает и Служба гражданской защиты Каталонии в своем Twitter.

Напомним, что ранее в РФ произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

Также мы показывали фото сильного взрыва на нефтеперерабатывающем предприятии Eni в Саннадзаро-де-Бургонди (северо-восток Италии). Высокий столб дыма был виден за несколько километров от места происшествия.

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Испания взрыв полиция Каталония заводы пожарные пострадавшие

Источник: Интерфакс

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