В Каталонии прогремел взрыв на нефтехимическом заводе: есть пострадавшие

В муниципалитете Таррагона в Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали минимум четыре человека, сообщает газета El Pais.

О характере ранений газета не сообщает. Экстренные службы призвали местных жителей не открывать окна и не выходить на улицу.

#Breaking: Just in – Major explosion being reported at a facility in #Tarragona in #Catalonia in #Spain. pic.twitter.com/o7uJsyyxrE