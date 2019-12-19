В Каталонии протестующие столкнулись с полицией: пострадали 60 человек

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В Каталонии произошли столкновения между сторонниками независимости Каталонии и полицией. В результате пострадали по меньшей мере 60 человек. Об этом сообщила газета El Periódico.

Как сообщается, инцидент произошел возле стадиона "Камп Ноу" в испанской Барселоне, где состоялся футбольный матч между "Барселоной" и мадридским "Реалом".

По данным издания, 13 пострадавшим потребовалась госпитализация. Девять человек были арестованы полицией города.

Отмечается, что среди участников акции протеста есть молодые люди в капюшонах и с масками на лицах. Кое-кто начал бросать в полицейских различные предметы, а также сооружать баррикады и поджигать мусорные контейнеры. Региональная полиция применила против манифестантов силу, в том числе специальные снаряды из пенопласта. Пока сообщалось об одном задержанном.

Напомним, с понедельника, 14 октября, в Каталонии проходили демонстрации, которые заканчивались беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

Во время различных протестов сторонников независимости региона пострадали по меньшей мере 182 человека. По предварительным данным, в ходе акций было задержано не менее 52 человек.

Отметим, что, помимо вынесения приговора девяти бывшим членам каталонского правительства, Верховный суд Испании издал европейский ордер на арест экс-председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который скрывается в Бельгии.

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