В Кишиневе полиция разогнала антиправительственный протест

В понедельник утром, в день независимости Молдовы, полиция разогнала манифестантов, которые начали протестовать ночью у памятника Штефану чел Маре в центре Кишинева. Об этом пишет издание NewsMaker.

Как рассказал заместитель председателя партии "Платформа "Достоинство и правда" DA Александр Слусар, в 5 утра на площадь приехали 15 автобусов полиции. Через час они перекрыли движение в центре и окружили людей, которые сидели возле памятника.

После этого сотрудники полиции Dialog Politia через мегафон зачитали распоряжение мэрии о том, что 27 августа на этом месте запланированы официальные мероприятия и это аннулирует любые другие договоренности.

"Было сказано, что в случае неповиновения предусмотрена насильственная эвакуация. После переговоров – мы взялись за руки, нас было 70 человек – после этого полицейские стали по одному вытаскивать (людей. – Ред.) За кордон, особенно вели себя жестоко с женщинами. Выкручивали руки, тащили за ноги", – сказал Слусар.

Утром были перекрыты для движения транспорта все центральные улицы города. Усиленные кордоны полицейских в полном снаряжении, в касках и с дубинками, установили кордоны по всему периметру центральной площади, а также вокруг памятника Штефану чел Маре.

Они никого не пускают возлагать цветы к памятнику, ожидая руководство Молдовы. Руководители Молдовы, согласно программе празднования Дня независимости, будут возлагать цветы в 9:30 по киевскому времени.

Участники акции протеста в Молдове требуют отставки правительства, отмены закона об амнистии капитала, принятия молдавского варианта "закона Магнитского", начала уголовного преследования за кражу миллиарда и признание результатов выборов в Кишиневе, на которых победу одержал оппозиционный лидер, глава "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

Как сообщалось, полиция Молдовы задержала 21 молодого человека на митинге сторонников объединения с Румынией в Кишиневе. Молодые люди были одеты в спортивную форму, лица скрывали маски. У них за плечами были рюкзаки. Мужчины направлялись к толпе.

Ранее в июле 2017 года в Молдове прошли акции протеста в связи с одобрением парламентом законопроекта об изменении избирательной системы.







