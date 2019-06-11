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В Латвии началась активная фаза сухопутной операции учений НАТО Baltops-2019

11 июня, 12:33

Маневры Baltops-2019 проходят с 9 по 21 июня в Балтийском море и на суше

Фото: AFP

Активная фаза сухопутной операции международных военных учений военно-морских сил Baltops-2019 начинается во вторник в Латвии и продлится до 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"В ее рамках в Лиласте (поселок в 35 км от Риги – Ред) и в районе Даугавгривы (микрорайон Риги – Ред.) будет осуществлена операция по высадке морского десанта с десантного корабля Juan Carlos I Военно-морских сил Испании. Во время учений также запланированы тренировки вооруженных сил союзников на Адажском полигоне", - указывает оборонное ведомство.

Министерство напоминает, что маневры Baltops-2019 проходят с 9 по 21 июня в Балтийском море. Их цель – развитие сотрудничества и оперативной совместимости вооруженных сил союзников, укрепление способности быстро реагировать, используя все виды сил, а также демонстрация решимости союзников и партнеров обеспечить стабильность в регионе и готовности защитить регион Балтийского моря.

Отметим, Россия решила "поиграть мускулами" на фоне учений НАТО в Балтийском море.

Эти маневры проходят уже в 47 раз и в них задействовано порядка 12 тыс. военнослужащих, а также 44 корабля и 40 воздушных судов из 18 стран. Впервые за последнее время в учениях принимают участие корабли 2-го флота США, воссозданного в 2018 году. Штаб учений расположен на командном корабле 6-го флота США Mount Whitney, который зашел на Балтику 30 мая.

Baltops – крупнейшие международные учения военно-морских сил в Балтийском море. Они проводятся ежегодно в мае – июне с 1971 года, организатором является Командование ВМС США в Европе. Ранее в учениях принимали участие и военные корабли России. Латвия принимает участие в этих маневрах с 1996 года.

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Тег НАТО, учения, Балтийское море

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ТАСС

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