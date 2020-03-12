В Латвии начали практиковать пивную йогу (видео)

Бутылки с пенным нельзя выпускать из рук в течение всего занятия

Физические упражнения с пивом объединили в Латвии. В столице страны, Риге, появился клуб, где практикуют хмельную йогу. Стеклянную тару с пенным напитком здесь просто не выпускают из рук. Тренер только "за". Ведь именно пиво помогает расслабиться во время занятия. А бутылку используют в некоторых упражнениях для удержания равновесия.

"Было немного сложнее, чем обычно. Или пиво ударило в голову, или может, и я работала не так, как положено. Но это однозначно вызов, что-то новое. И я его приняла", – говорит одна из посетительниц занятий по пивной йоге Айга Дежус.

А вот напиваться здесь не получится. Занятия требуют максимальной концентрации.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о другом удивительном виде йоги. Мы рассказывали, о том,в чем популярность горячей йоги и кому она категорически запрещена. Помещение, где проходят такие тренировки, прогревается до 42 градусов.

А еще раньше мы узнали, как развивается йога в Украине. Ведь у нас есть йога с обогревателями и котами, на пляже и в воздухе. И практикуют все: от религиозной мистики до психологического восстановления.

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