В Латвии раскрыли планы России в случае войны в Балтийском море

/ Фото: Минобороны РФ

После военно-морских учений на Балтике в июне российские Вооруженные силы снова начали маневры, на которых отыгрывают сценарий перекрытия Балтийского моря.

Об этом латвийским СМИ сообщили в Министерстве обороны страны, отметив, что внимательно наблюдают за маневрами "Океанский щит", которые российские военно-морские силы отрабатывают в Балтийском море с 1 по 9 августа.

Параллельно с этим Россия проводит военно-морские учения в Норвежском и Северном морях.

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Латвийские военные считают, что ВМФ РФ готовятся к сценарию блокирования морских путей, чтобы затруднить доступ войск НАТО к Балтийскому морю.

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В российских учениях задействованы более 10,6 тыс. военнослужащих, 49 военных кораблей, а также 20 кораблей поддержки и более 50 различных военных самолетов.

В Минобороны также обратили внимание на возросшую активность российских воздушных и морских судов в связи с учениями. Из-за этого на этой неделе британские истребители неоднократно поднимались для перехвата российских самолетов над Балтикой.

Мы также писали, что недавно НАТО проводило в Балтийском море учения Baltops 2019 примут участие 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов, а также 8,6 тысячи военных из 18 стран Альянса.

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