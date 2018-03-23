В Латвии школы нацменьшинств перейдут на госязык

Сегодня, 00:41

Переход не должен восприниматься как угроза для нацменьшинств, поскольку это не предусматривает лишение детей возможности изучать родной язык

 

фото rus.err.ee
фото rus.err.ee

Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

Поправки поддержали 58 депутатов, 18 — проголосовали против.

Подготовленный Министерством образования и науки Латвии проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным.

В начальной школе (1-6-е классы) обучение осуществляется по трем моделям (при этом 50% предметов преподается на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке. В средней школе (10-12-е классы) — обучение идет только на латышском языке, за исключением предметов, связанных с родным языком (родной язык и литература).

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Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.

В 2018-2020 году на поддержку и дополнительное обучение педагогов в Латвии выделено 3,6 млн евро. Из фондов Евросоюза планируется получить около 3,3 млн евро на обучение 8000 педагогов, которые работают в учебных заведениях нацменьшинств.

Напомним, 23 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите языков нацменьшинств в Европе.

Напомним, 8 декабря появилось заключение Венецианской комиссии по закону "Об образовании", где были даны рекомендации Украине. "Венецианка" призвала Украину внести изменения в "языковую статью" касательно русского языка.

Также сообщалось, что "Венецианка" не поддержала Венгрию в споре с Украиной. Европейцы не поддержали обвинения Венгрии в сужении прав нацменьшинств в статье о языке обучения в украинском законе.
Латвия, школы, русские, язык, переход, обучение, реформа образования
Источник:

Delfi.lt

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