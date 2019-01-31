В Латвии запретили ретрансляцию канала "Россия РТР" за антиукраинскую пропаганду

Нарушения были констатированы в передачах «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут», посвященных Украине

Фото: Mace Ojala/Flickr.

В Латвии запретили ретрансляцию канала "Россия РТР" за антиукраинскую пропаганду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/302/374/5c530237472fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/302/374/5c530237472fa.jpg 2019-01-31T16:13:00+02:00 Евросоюз Нарушения были констатированы в передачах «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут», посвященных Украине

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ), контролирующий деятельность теле- и радиоретрансляторов, в четверг на заседании принял решение запретить на три месяца ретрансляцию телеканала "Россия РТР" на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории, и это ясный сигнал для недружеских стран и сил – мы защищали и будем защищать свое информационное пространство", - заявил заместитель председателя НСЭСМИ Иварс Аболиньш.

По данным ведомства, нарушения были констатированы в передачах "Россия РТР" "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут", посвященных Украине.

"Неважно, в отношении какой страны или народа в мире направлено разжигание вражды или войны, это является грубым нарушением, против которого Национальный совет по электронным СМИ будет относиться со всей строгостью", - отмечает представитель совета Патрикс Грива.

Ограничения вступят в силу на следующий день после публикации данного решения в официальной газете страны "Латвияс Вестнесис".

Это не первый раз, когда НСЭСМИ ограничивает ретрансляцию телеканала "Россия РТР" на территории Латвии. В 2014 году совет запретил ретрансляцию этого телеканала на три месяца, решив, что в его передачах распространялась информация, содержавшая признаки "военной пропаганды". В 2016 году ведомство запретило ретрансляцию и распространение телепрограмм "Россия РТР" на территории республики уже в течение шести месяцев. Тогда совет увидел в содержании телеканала признаки нарушения ряда статей закона об электронных СМИ Латвии и разжигания вражды.

Ранее сообщалось, что Латвия выдворила российских пропагандистов.

Напомним, в Молдове запретили российские пропагандистские СМИ.

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