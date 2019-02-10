В Лионе в булочной прогремел взрыв: есть жертвы
Жертвами взрыва стали два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения
Во французском городе Лион в булочной прогремел взрыв, после которого последовал пожар. Есть жертвы, сообщает Le Progres в воскресенье, 10 февраля.
Инцидент произошел вечером 9 февраля. Взрыв прогремел в булочной, расположенной на первом этаже жилого дома. После этого огонь начал распространяться вверх по зданию.
Жертвами взрыва стали два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Причина взрыва пока не установлена, полиция проводит расследование.
Напомним, пожар также возник в ночь на 5 февраля в восьмиэтажном здании в 16-м округе Парижа. Жители близлежащих домов были эвакуированы. По подозрению в причастности к случившемуся была задержана 40-летняя жительница дома, страдающая от психических заболеваний.
Также сообщалось о пожаре в отделении "Банка Франции" во французском городе Руан, которое в декабре подожгли участники движения "желтых жилетов" во время массовых протестов.
Кроме того, мы писали о взрыве в одной из пекарен Парижа, в результате которого погибли четыре человека и еще десятки пострадали.
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