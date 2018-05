В Лиссабоне открыли "Евровидение – 2018"

В португальской столице – Лиссабоне – состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2018".

Церемония состоялась на берегу реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Участников "Евровидения" встречали четверо ведущих.

В этом году организаторы "Евровидения" заменили традиционную красную дорожку на голубую, учитывая тематику нынешнего конкурса, который посвящен океану.

Первый и второй полуфиналы 63-го конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал – 12 мая.

Украину на "Евровидении-2018" будет представлять MELOVIN (Костя Бочаров) с песней "Under The Ladder". Певец выступит во втором полуфинале конкурса, который состоится 10 мая.

Melovin появился на голубой дорожке "Евровидения-2018", фото AFP

"Under The Ladder" – это песня о поражениях, которые через события приводят нас к успеху. В 2015 году MELOVIN стал победителем вокального шоу "Х-Фактор 6". Спустя два года MELOVIN участвовал в Нацотборе на конкурс "Евровидение-2017" с англоязычной песней "WONDER". Он занял третье место, получив рекордное количество зрительских голосов – больше 60 000. За победу в финале Нацотбора в этому году также боролись – KADNAY, TAYANNA, The Erised, LAUD, VILNA.

