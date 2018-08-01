В Литве коммунистическую партию собираются объявить преступной организацией

Сегодня, 13:47

Авторы законопроекта считают партию ответственной за репрессии советского времени

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Литве представили проект закона, объявляющий Компартию Литвы (КПЛ) преступной организацией. Это сделали депутаты от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы "Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас.

"Несмотря на то что после провозглашения независимости прошло немало времени, эта деятельность не получила необходимой оценки. Подготовленный законопроект должным образом оценит советское прошлое и послужит восстановлению исторической справедливости", – сказал Ажубалис.

Авторы документа считают партию ответственной за репрессии советского времени, и предлагают ввести обязанность для баллотирующихся на выборах всех уровней указывать конкретную должность, если они ее занимали, а не были рядовыми членами, в системе Компартии Литвы. Это затронет также тех, кто участвует в конкурсах на замещение вакансий на государственной и дипломатической службе. 

Оппозиционеры почитали, что в данный момент общество Литвы уже созрело для такого шага.

Напомним, в Украине в 2015 году Рада приняла закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов, приравняв коммунистов к нацистам, тем самым не только фактически запретив КПУ, но и введя уголовную ответственность за "коммунистическую пропаганду". 

Также в РФ Следственный комитет инициировал уголовное преследование ряда литовских судей и прокуроров, которые расследуют дела против российских военнослужащих за события 1991 года. 
Литва, законопроект, запрет, коммунистическая партия
Источник:

ТАСС

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