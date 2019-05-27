В Литве на президентских выборах победил бывший глава Центрального банка

Науседа пообещал следовать жесткой позиции, которую занимает нынешний президент Даля Грибаускайте в отношении России

Гітанас Науседа. Фото: AFP

В воскресенье в Литве на президентских выборах победил бывший глава центрального банка страны Гитанас Науседа, оппонентом которого была депутат Сейма Ингрида Шимоните.

"Я был независимым кандидатом, и моя задача в этой избирательной кампании состояла в том, чтобы объединить литовский народ, независимо от того, где он живет, в небольших регионах, деревнях, небольших городах или больших городах", – заявил Науседа после объявления результатов волеизъявления.

По результатам подсчета 42 % голосов, 55-летний Науседа получил 72 %, тогда как бывший министр финансов в правоцентристском правительстве, 44-летняя Шимоните набрала 28 %.



Науседа пообещал следовать жесткой позиции, которую занимает нынешний президент Даля Грибаускайте в отношении России.

Первой задачей нового президента будет разрешение правительственного кризиса. Премьер-министр Саулюс Сквернелис пообещал уйти в отставку в день инаугурации главы государства.

Президент Литвы может налагать вето на законы, принятые парламентом.

Он также будет играть решающую роль в формировании внешней политики и политики безопасности страны, а также в назначении ключевых должностных лиц, таких как премьер-министр, судьи, главный прокурор и управляющий центрального банка.

В более раннем интервью Reuters Наузеда сказал, что он будет использовать свои президентские полномочия, чтобы помочь расширению частных компаний в развивающихся рынках, особенно в Китае. Также он будет требовать, чтобы правительство увеличило доходы и улучшило финансирование социальных услуг, включая пенсии.

Напомним, что 26 мая в Литве прошел второй тур выборов президента. В первом туре, состоявшемся 12 мая, депутат Сейма Ингрида Шимоните набрала 31,31% голосов, а независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа – 30,94%. Кандидат от правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы", премьер-министр Саулюс Сквернялис занял по итогам голосования первого тура выборов третье место и не прошел во второй тур.

Напомним, нынешнего президента Литвы Далю Грибаускайте в 2015 году Институт мировой политики признал наилучшим лоббистом Украины в мире.

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