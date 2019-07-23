В Литве оштрафовали семь тысяч уклонистов

Большинство призывников-беглецов живут за границей, при въезде в страну им вручают повестки и предупреждают о возможных санкциях

Массовое дезертирство по-балтийски. В Литве с начала года оштрафовали почти 7000 молодых людей, которые уклонялись от выполнения воинского долга.

Нарушителям грозит лишение свободы до трех лет. Большинство призывников-беглецов живут за границей, при въезде в страну им вручают повестки и предупреждают о возможных санкциях. В том числе о штрафе в размере 300 евро за неявку в военкомат.

Ранее сообщалось. что в столице Литвы, Вильнюсе, прошли комплексные учения под названием "Легион Гедиминаса" по отражению гибридных атак, в которых приняли участие команды городского коммунального хозяйства и спецслужб.

Местом проведения учений был выбран подземный тоннель, проходящий под главной улицей столицы – проспектом Гедиминаса и рядом со зданием Сейма, а также подходы к нему. На несколько часов тоннель был закрыт для проезда.

По сценарию, в городе прошел ливень, выпало 45 мм осадков, что парализовало движение. Из тоннеля приходится эвакуировать автобус с детьми. У выезда из тоннеля перевернулся грузовик-цистерна с опасным веществом, оно разлилось. Все это сопровождается кибернетическими атаками на критическую инфраструктуру.

По словам Подерскиса, основной задачей учений по отражению гибридной агрессии является отработка и координация действий различных структур, уточнение механизмов обмена информацией, принятия необходимых решений. Планируется, что подобные учения будут проводиться регулярно.

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